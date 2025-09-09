Haberler

Ağaçtan Düşen Yaşlı Adam Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde 76 yaşındaki Salih Mehmet Öztürk, incir ağacından düşerek ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'un Bafra ilçesinde ağaçtan düşen kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Selemelik Mahallesi'nde yaşayan Salih Mehmet Öztürk (76), 4 Eylül Perşembe günü evinim bahçesinde bulunan incir ağacına çıktı.

Dengesini kaybeden Öztürk, ağaçtan toprak zemine düşerek ağır yaralandı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Cephede günlük tutup tek tek yazmış! İşte bir Türk subayının gözünden Çanakkale Savaşı

Günlük tutup tek tek yazdı! İşte bir subayın gözünden Çanakkale Savaşı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ev sahibi ya da kiracı olmak fark etmiyor, aidatını ödemeyene icra ve haciz geliyor

Ev sahibi ya da kiracı fark etmiyor! Ödemeyene icra ve haciz kapıda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.