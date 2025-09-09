Ağaçtan Düşen Yaşlı Adam Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti
Samsun'un Bafra ilçesinde 76 yaşındaki Salih Mehmet Öztürk, incir ağacından düşerek ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'un Bafra ilçesinde ağaçtan düşen kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Selemelik Mahallesi'nde yaşayan Salih Mehmet Öztürk (76), 4 Eylül Perşembe günü evinim bahçesinde bulunan incir ağacına çıktı.
Dengesini kaybeden Öztürk, ağaçtan toprak zemine düşerek ağır yaralandı.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel