Ağaçtan Düşen Yaşlı Adam Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde ağaçtan düşen kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Selemelik Mahallesi'nde yaşayan Salih Mehmet Öztürk (76), 4 Eylül Perşembe günü evinim bahçesinde bulunan incir ağacına çıktı.

Dengesini kaybeden Öztürk, ağaçtan toprak zemine düşerek ağır yaralandı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.