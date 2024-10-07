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Ağaçtan Düşen Kişi Hava Ambulansıyla Hastaneye Sevk Edildi

Ağaçtan Düşen Kişi Hava Ambulansıyla Hastaneye Sevk Edildi
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Siirt'in Tillo ilçesinde menengiç toplamak için ağaçta bulunan M.C.E, dalın kırılması sonucu kayalıklara düşerek yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesinin ardından M.C.E, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Siirt'in Tillo ilçesinde ağaçtan düşen kişi, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Akyayla köyünde menengiç toplamak için ağaca çıkan M.C.E, dalın kırılması sonucu kayalık alana düşerek yaralandı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.C.E. için hava ambulansı talebinde bulunuldu.

Yaralı, Diyarbakır'dan gelen ambulans helikopter ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel

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