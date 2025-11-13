Ağaçtan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bahçesinde ağaç budamak için çıkan 56 yaşındaki Sabahat Artan ağaçtan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının yaşamını yitirdiğini belirtti.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ağaçtan düşen kadın hayatını kaybetti.
Karakurt Mahallesi'nde yaşayan Sabahat Artan (56), bahçesinde budamak için çıktığı ağaçtan düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Artan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel