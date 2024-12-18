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Vurulan ayı avcının üzerine düşerek can aldı

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ABD'nin Virginia eyaletinde av sırasında vurulan ayı, 58 yaşındaki avcı Lester C Harvey'in üzerine düşerek ölümüne neden oldu.

ABD'nin Virginia eyaletinde 58 yaşındaki avcı Lester C Harvey, av sırasında ağaçtaki vurulan ayının üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Virginia Yaban Hayatı Kaynakları Departmanından yapılan açıklamada, 9 Aralık'ta aralarında Harvey'in de bulunduğu bir avcı grubunun, Lunenburg bölgesinde yer alan bir arazide ava çıktığını bildirdi.

VURULAN AYI 3 METRE YÜKSEKLİKTEN AVCININ ÜZERİNE DÜŞTÜ

Açıklamada, gruptan bir avcının, ağaca tırmanan ayıyı vurduğu, vurulan ayının da 3 metre yükseklikten Harvey'in üzerine düştüğü bilgisi paylaşıldı. Üzerine ayının düşmesi sonucu ağır yaralanan 58 yaşındaki Harvey'in hastaneye kaldırıldığı bildirilen açıklamada, avcının tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve 13 Aralık'ta yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Vurulan ayı avcının üzerine düşerek can aldı
Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMurat Şimşek:

iyi olmuş kansiza ellerine sağlık ayicik

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Haber YorumlarıSerdar null:

madem ben gidiyom senide götürücem demiş hayvan

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Ayı ile oynanmaz. Var git işine

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Haber YorumlarıMetin Dalhançer:

Gider ayak ayı bana dayı dicen demiş

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