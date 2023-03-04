Hatay'da acı olay! Ağacın yıktığı duvarın altında kalan polis memuru şehit oldu

Hatay'ın Antakya ilçesinde, ağacın yıktığı duvarın altında kalıp ağır yaralanan polis memuru Muhammet Tarakçı'dan acı haber geldi. Tarakçı, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Akşam saatlerinde ilçedeki valilik konutu civarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, bölgede bulunan bir çınar ağacı devrilip duvarın üzerine düştü. Ağacın düşmesinin etkisiyle duvar da orada bulunan bir polis ve bir bekçinin üzerine devrildi. Duvarın altında kalarak ağır yaralanan bekçi ve polis, ambulansla havalimanına, oradan da havayolu ile çevre ildeki bir hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Yaralı polis memuru Muhammet Tarakçı, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit polisin acı haberini Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Türk Polis Teşkilatı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyurdu. Yaralı bekçinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

MEMLEKETİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Şehidin acı haberi memleketi Rize'deki ailesine ulaştı. Tarakçı'nın, Ankara'dan deprem bölgesine geçici olarak görevlendirildiği belirtildi. Şehit polisin, yarın memleketinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.