Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü Güncel Haberler ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Müjdat Tutkun, yaşamını yitirdi. ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Müjdat Tutkun, yaşamını yitirdi. Kaza, saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Üçyol köyü'nde meydana geldi. Müjdat Tutkun yönetimindeki 17 KG 375 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Tutkun'un yaşamını yitirdiği belirlendi.Tutkun'un cenazesi Bayramiç Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Daldal Bayramiç Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.