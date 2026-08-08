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Feke'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Feke'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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ADANA'nın Feke ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü Mustafa Ayyıldız ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

ADANA'nın Feke ilçesinde sürücüsünün kontrülünü kaybettiği motosiklet, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, sürücü Mustafa Ayyıldız hayatını kaybetti.

Kaza, Feke ilçesi Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Ayyıldız'ın kontrolünü yitirdiği motosiklet, yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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