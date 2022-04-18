Ağaca çarpan atık toplama kamyonundaki 3 kişi yaralandı - Haberler

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Ağaca çarpan atık toplama kamyonundaki 3 kişi yaralandı

AA - Sertaç Bulur - Güncel
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Ağaca çarpan atık toplama kamyonundaki 3 kişi yaralandı

Ankara'da kaldırımdaki ağaca çarpan atık toplama kamyonundaki 3 kişi yaralandı.

ÇİFTLİK, NİĞDE (AA) - Ankara'da kaldırımdaki ağaca çarpan atık toplama kamyonundaki 3 kişi yaralandı.

İstanbul yolu Çiftlik Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, özel bir firmaya ait R.S. yönetimindeki 06 CUK 94 plakalı atık toplama kamyonu, kaldırımdaki ağaca çarptı.

Kazada R.S. ile araçta bulunan M.Ç. ve Ü.A. yaralandı.

İlk müdahaleleri 112 Acil Servis ekiplerince yapılan yaralılardan R.S. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine, M.Ç. Onkoloji Hastanesine, Ü.A. ise Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.

AA / Sertaç Bulur - Güncel

İstanbul, Çiftlik, Ankara, Güncel, Haberler

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