Haberler

Bartın'da Ağaç Tüneli: Görenler Hayran Kalıyor

Bartın'da Ağaç Tüneli: Görenler Hayran Kalıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BARTIN'da iki tarafı ağaçlarla kaplı olan kara yolunda yolculuk yapanlar, durup, bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

BARTIN'da iki tarafı ağaçlarla kaplı olan kara yolunda yolculuk yapanlar, durup, bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Yol, Safranbolu'daki tarih ve Bartın'ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında köprü görevini üstleniyor.

Bartın-Karabük kara yolunun Bahçecik ve Ovacuma köyleri mevkisinde sağlı sollu ağaçların oluşturduğu manzara görenleri hayran bırakıyor. Ağaçlardan oluşan tüneli andıran manzarayı görenler, içinde bulundukları anı cep telefonlarıyla ölümsüzleştiriyor. Yol kenarında park eden sürücüler, hatıra fotoğrafı ve öz çekim yaparak o anları ölümsüzleştiriyor. Yol, gelin ve damatların da fotoğraf çektirdiği mekanların başında geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2009 yılında 1'inci Derece Sit Alanı olarak tescillenen 9 kilometrelik yol, geçen yıl yine bakanlık tarafından 'Korunması gereken özel alan' ilan edildi.

İrlanda'daki Dark Hedges, Japonya'daki Wisteria, Madagaskar'daki Baobab ve Zimbabwe'deki Harare ağaç tünellerini aratmayan yol, Safranbolu'daki tarih ve Bartın'ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında adeta köprü görevini üstleniyor. Renk cümbüşü ve doyumsuz manzara yoldan geçenleri hayran bırakıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşın galibi petrol devleri oldu! Dakikada 700 bin dolar kazandılar

Ne İran ne de ABD! Aylardır süren savaşın kazananı onlar oldu
Trump'ı taşıyan helikopterde ölüm tehlikesi! Ramak kala kurtuldu

Trump ölümle burun buruna geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tekno partilerle gündeme gelen Karataş Mağarası'nın koruma grubu yeniden belirleniyor

1081 yıl kapalı kaldı, açılır açılmaz içinde parti yapıldı
Lewis Hamilton'dan Kim Kardashian'a romantik jest

Film setindeki sevgilisini ziyaret etti! Götürdüğü şey çok konuşuldu
Trump küçük çocuğu son anda kurtardı! Biden göndermesi etkinliğe damga vurdu

Sahnede olay görüntü! Sarf ettiği cümle etkinliğe damga vurdu
Osimhen'den Icardi'nin formasına ret! Sebebini yönetime anlattı

"Icardi'nin formasını sen giy" dediler bir saniye düşünmeden yanıtladı
Serenay Sarıkaya aynı evin parasını iki kez ödedi

Serenay Sarıkaya'nın dikkatsizliği pahalıya patlıyordu
Görüntü Türkiye'den! Canına kıymak isterken hiç beklemediği bir şey oldu

Görüntü Türkiye'den! 8 katlı apartmanın 7. katında...

Rusya sınırında yaptıkları hata pahalıya patladı

Bu görüntünün faturası ağır oldu!