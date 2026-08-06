Bartın'da Ağaç Tüneli: Görenler Hayran Kalıyor

BARTIN'da iki tarafı ağaçlarla kaplı olan kara yolunda yolculuk yapanlar, durup, bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Yol, Safranbolu'daki tarih ve Bartın'ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında köprü görevini üstleniyor.

Bartın-Karabük kara yolunun Bahçecik ve Ovacuma köyleri mevkisinde sağlı sollu ağaçların oluşturduğu manzara görenleri hayran bırakıyor. Ağaçlardan oluşan tüneli andıran manzarayı görenler, içinde bulundukları anı cep telefonlarıyla ölümsüzleştiriyor. Yol kenarında park eden sürücüler, hatıra fotoğrafı ve öz çekim yaparak o anları ölümsüzleştiriyor. Yol, gelin ve damatların da fotoğraf çektirdiği mekanların başında geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2009 yılında 1'inci Derece Sit Alanı olarak tescillenen 9 kilometrelik yol, geçen yıl yine bakanlık tarafından 'Korunması gereken özel alan' ilan edildi.

İrlanda'daki Dark Hedges, Japonya'daki Wisteria, Madagaskar'daki Baobab ve Zimbabwe'deki Harare ağaç tünellerini aratmayan yol, Safranbolu'daki tarih ve Bartın'ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında adeta köprü görevini üstleniyor. Renk cümbüşü ve doyumsuz manzara yoldan geçenleri hayran bırakıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı