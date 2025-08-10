Ağaç Kesimi Faciası: İlhan Kaşık Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Gölköy ilçesinde kestiği ağacın altında kalan 60 yaşındaki İlhan Kaşık olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Çetilli Mahallesi'nde yaşayan İlhan Kaşık'ın (60) üzerine, ormanlık arazide kestiği ağaç devrildi.

Kaşık, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaşık'ın cenazesi. incelemenin ardından Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
Tapu dolandırıcılarına karşı e-Devlet üzerinden kilit

e-Devlet'ten bomba hizmet! Dolandırılmamak için bu kilidi kapatın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.