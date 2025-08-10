Ağaç Kesimi Faciası: İlhan Kaşık Hayatını Kaybetti
Ordu'nun Gölköy ilçesinde kestiği ağacın altında kalan 60 yaşındaki İlhan Kaşık olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ordu'nun Gölköy ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Çetilli Mahallesi'nde yaşayan İlhan Kaşık'ın (60) üzerine, ormanlık arazide kestiği ağaç devrildi.
Kaşık, olay yerinde yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaşık'ın cenazesi. incelemenin ardından Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel