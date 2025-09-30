Ağabeyini Öldüren Harun Can'a Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

BAHÇELİEVLER'de ağabeyi Kenan Can'ı başına sert bir cisimle vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Harun Can hakkında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın 'alt ve üst soya karşı canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Bahçelievler'de 27 Ekim 2024'te polis merkezine giden Harun Can, ağabeyi Kenan Can'ın (53) Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evlerinde hayatını kaybettiğini bildirdi. Eve giden polis ekipleri, Kenan Can'ın yatağında cansız bedenine ulaştı. Yapılan inceleme ve otopside, Can'ın başına sert bir cisimle vurulması sonucu öldüğü tespit edildi. Ayrıca evde, maktule ait kafatası dokuları ve kan izlerinin duvara sıçradığı belirlendi. Gözaltına alınan Harun Can, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, sanık Harun Can'ın, "Ağabeyimi ben öldürmedim. Onun eski nişanlısı var, belki o yapmıştır" dediği ve ismini verdiği eski nişanlı Emine Karataş, tanık olarak dinlendi. Karataş ifadesinde, "Kenan ile nişanlı olduğum dönemde kızım Sude Zeynep'e hamile kaldım, ardından ayrıldık. Kenan ile en son babalık davasında görüştük. Harun Can'ı ise atölyemizden tanırım, birlikte çalışmıştık. Kenan'ın ölümüyle hiçbir ilgim yok" dedi. Bunun üzerine sanık, "Benim suçum yok. Sadece şüphelerimi söyledim" şeklinde konuştu.

'BANA PARA TEKLİF ETTİ, ÇUVAL BULMAMI İSTEDİ'

Duruşmada tanık olarak dinlenen Boran Meraklı ise, "Harun mahalleden arkadaşım, uyuşturucu kullanırdı. Kenan abi ile birlikte yaşarlardı, rahmetli çok iyi biriydi. Olaydan bir gün önce, yani cumartesi günü Harun yanıma gelip, 'Seninle konuşmam lazım' dedi. Bana, 'Ben abimi öldüreceğim. Abim Kayseri'deki yerleri satmış, bana para vermedi. Her gün 100 lira veriyor bana. Çuval bul bana, sana 100 bin lira vereceğim' dedi. Ben karşı çıktım, hatta abisine söylemekle tehdit ettim. Bunun üzerine, 'Şaka yaptım ya' dedi. Ertesi gün, Kenan abinin öldüğünü öğrendik" dedi.

Tanığın beyanı üzerine sanık, "Böyle bir şey söylemedim. Zaten ona verecek param da yok. Benim söyleyecek başka bir şeyim yok, ben de şikayetçiyim" diye savunma yaptı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın maktulle kavgalı olması, olay yerinde duvarların yoğun şekilde kanlı bulunması ve sanığın çelişkili ifadeleriyle birlikte tanık beyanlarını da değerlendirerek, Harun Can'ın 'alt ve üst soya karşı canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.