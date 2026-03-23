Mardin'de bir kişi tartıştığı kardeşini silahla öldürdü

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde tartıştığı ağabeyi tarafından silahla vurularak yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kırsal Derecik Mahallesi'nde Erol K. (43) ile kardeşi Ergin K. (33) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda ağabey Erol K, kardeşi Ergin K'yi silahla ateş açarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ergin K. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli Erol K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.