Haberler

Mardin'de bir kişi tartıştığı kardeşini silahla öldürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, tartıştığı ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından ağabey gözaltına alındı.

Kırsal Derecik Mahallesi'nde Erol K. (43) ile kardeşi Ergin K. (33) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda ağabey Erol K, kardeşi Ergin K'yi silahla ateş açarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ergin K. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli Erol K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

