Afyonkarahisarlı hakim ve savcılar, Ramazan Bayramı'nda buluştu
Türkiye'nin farklı illerinde görev yapan Afyonkarahisarlı hakim ve savcılar, Anayasa Mahkemesi üyesi Yılmaz Akçil'in davetiyle Ramazan Bayramı dolayısıyla bir araya geldi. Geleneksel hale gelen bayramlaşma programında hemşerilik bağlarının güçlendirilmesi hedeflendi.
Anayasa Mahkemesi üyesi Yılmaz Akçil'in davetiyle, Afyonkarahisarlı hakim ve savcılar bayram dolayısıyla kentteki termal bir otelde buluştu.
Bayramlaşma programının 15'inci kez düzenlendiği ve geleneksel hale geldiği öğrenildi.
Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan organizasyonda, hemşerilik bağlarının güçlendirilmesi ve mesleki dayanışmanın artırılmasının amaçlandığı bildirildi.
Akçil, bayramlaşma programına katılan hakim ve savcılar ile ailelerine teşekkür etti.