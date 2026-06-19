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Afyonkarahisar ve Yalova’da HES Holding imzalı yeni yatırımlar hayata geçiyor

Afyonkarahisar ve Yalova’da HES Holding imzalı yeni yatırımlar hayata geçiyor
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HES Holding bünyesinde bulunan firmaların Afyonkarahisar ve Yalova yatırımları yerel kalkınma hamlesi kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2025 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında, HES Holding bünyesinde faaliyet gösteren firmaların Afyonkarahisar ve Yalova’da hayata geçirmeyi planladığı iki stratejik yatırım projesi desteklenmeye hak kazandı.

Afyonkarahisar’da destek almaya uygun bulunan “Gıda Kıvam Artırıcıları ve Bitkisel İçerikli Gıda Takviye Ürünleri Üretimi” projesi ile Yalova’da desteklenen “Katma Değeri Yüksek Tıbbi ve Aromatik Bitkisel Ürünler Üretimi” projesi, yüksek katma değerli üretim anlayışıyla bölgesel kalkınmaya ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunacak.

450 MİLYON TL'LİK DEV PROJELER

Toplam yatırım büyüklüğü yaklaşık 450 milyon TL olan bu iki proje; sağlık, gıda takviyesi ve bitkisel ürünler alanlarında yerli üretim kapasitesini güçlendirmeyi, nitelikli istihdam oluşturmayı ve ihracat odaklı büyümeyi desteklemeyi hedefliyor.

Afyonkarahisar’ın güçlü tarımsal potansiyeli ile Yalova’nın gelişmiş sanayi altyapısını bir araya getiren yatırımların, yenilikçi üretim teknolojileri ve Ar-Ge odaklı yaklaşımla hayata geçirilmesi planlanıyor.

HES HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA

HES Holding tarafından yapılan açıklamada, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında desteklenen yatırımların, Türkiye’nin stratejik sektörlerdeki üretim kapasitesini artıracağı, dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlayacağı ve yüksek katma değerli ürün geliştirme hedeflerine önemli bir ivme kazandıracağı belirtildi.

PROJELER BÖLGEYE ÖNEMLİ KATKILAR SUNACAK

Bölgesel potansiyeli harekete geçirmeyi amaçlayan bu yatırımların; yerel kalkınmanın hızlanmasına, yeni iş alanlarının oluşmasına ve Türkiye’nin sağlık, gıda takviyesi ile tıbbi ve aromatik bitkisel ürünler alanındaki rekabet gücünün artırılmasına önemli katkılar sunması bekleniyor. Bu önemli başarıda emeği bulunan proje geliştirme ekibine, danışmanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor; ülkemizin yüksek katma değerli üretim hedefleri doğrultusunda yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Kaynak: Haberler.com
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