Afyonkarahisar'daki Su Verimliliği Uygulamaları Diğer İllere Örnek Olacak

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı başkanlığında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Ulusal Su Kurulunun üçüncü toplantısına katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yiğitbaşı ile Diyarbakır ve Trabzon valilerinin, havza su kurullarında öne çıkan konularla ilgili sunumlarını paylaştıkları toplantıda, Afyonkarahisar'da yürütülen çalışmalar takdir gördü.

Toplantıda alınan kararla Afyonkarahisar'da yapılan yağmur suyu hasadı, kurakçılık peyzaj uygulamaları ve farkındalık oluşturulması gibi su verimliği çalışmalarına dair iyi uygulamalar, valilikler koordinasyonunda diğer illerde örnek uygulama olarak başlatılacak.

Kurulda alınan kararla, Eber Gölü'nün de dahil olduğu kuraklık riski altındaki 8 gölle ilgili eylem planı hazırlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"Örnek iyi uygulama çalışmaları diğer illerde valilikler koordinesinde uygulanacak olması Afyonkarahisar adına mutluluk verici. Suyun her damlası çok kıymetli. Afyonkarahisar'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde kamu kurumlarının iş birliğinde çok güzel uygulamaları hayata geçirdik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi temiz su kaynaklarına erişim bir 'beka' meselesi haline geldi. Bizler de var olan kaynakları en verimli şekilde kullanmak, mevcut kaynakları korumak ve tasarruf etmek için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye, bu konuda farkındalık oluşturmaya devem edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde 31 Ocak 2023'te başlatılan Ulusal su Seferberliği Su Verimliliği çalışmaları kapsamında, Afyonkarahisar'da çok sayıda iyi uygulama örnekleri hayata geçirildi.