Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Yiğitbaşı, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemesi indirildi" başlıklı fotoğrafını seçen Yiğitbaşı, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda "Annesinin biriciği" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

"Haber" kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" başlıklı fotoğrafını oylayan Yiğitbaşı, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat" kategorisinde Elif Öztürk'ün "Hava yolu" başlıklı karesini seçti.

Yılın Kareleri'ndeki fotoğrafların kalitesinin ve çeşitliliğinin her yıl daha da arttığını ifade eden Vali Yiğitbaşı, "Seçim yapmak her yıl giderek zorlaşıyor. Bu yıl bizim için farklı bir durum da söz konusu. Çünkü Doğal Yaşam ve Çevre kategorisinde Afyonkarahisar'ın en önemli simgelerinden olan Afyonkarahisar Kalesi de yer alıyor. Herkesi hem yarışmaya katılmaya hem de Afyonkarahisar Kalesini oylamaya davet ediyoruz. " dedi.

Yiğitbaşı, "Gazze: Açlık" kategorisinde de birbirinden dokunaklı karelerin yer aldığını belirterek, "İnsanların maruz kaldığı zulüm ve katliamın, açlıkla büyük bir işkencenin içerisinde hapsolmuş o çocukların resimlerini görmek üzücü. "diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.