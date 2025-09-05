Afyonkarahisar Valisi, Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, aylık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Kaya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ile basın mensuplarına Valilikte açıklama yapan Yiğitbaşı, asayişten, teröre, narkotikten, siber suçlara, trafikten, göçle mücadeleye kadar her alanda büyük bir özveriyle çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Eğitim öğretimin başlayacağını hatırlatan Yiğitbaşı,"Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması"na aralıksız devam edileceğini dile getirdi.

Eber Gölü ile ilgili alınan tedbirlere de değinen Yiğitbaşı, trafikle ilgili de bilgi paylaşımında bulundu.

Yiğitbaşı, il genelinde sürücülerin ve yayaların güvenliğini sağlamak, trafik akışını düzenlemek, trafik kazalarını önlemek, trafik kurallarını ihlal edenleri tespit etmek amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti.