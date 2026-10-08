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Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ayrancı silahla vurulmuş halde bulundu, kurtarılamadı

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Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ayrancı silahla vurulmuş halde bulundu, kurtarılamadı
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Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı (46), kent merkezindeki termal bir otelin otoparkında aracında başından silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Ayrancı kurtarılamadı; valilik vefatı duyurdu, adli ve idari tahkikat başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı (46), kentteki bir otelin otoparkında aracında silahla başından vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Ayrancı kurtarılamadı.

Olay, akşam saatlerinde kent merkezindeki termal bir otelin otoparkında meydana geldi. Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı kendi aracında başından silahla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Ayrancı, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale edilen Ayrancı tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili savcılık talimatıyla geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Vali Yardımcımız ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Sayın İhsan Ayrancı, bu akşam saatlerinde vefat etmiştir. Merhum Vali Yardımcımız Sayın İhsan Ayrancı'ya Allah'tan rahmet; başta kıymetli ailesi ve yakınları olmak üzere, çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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