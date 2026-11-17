Afyonkarahisar Şuhut'ta traktör römorkuna çarpan motosiklet sürücüsü hastanede öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Mahmut köyü yakınlarında traktörün römorkuna çarpan motosikletin 50 yaşındaki sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde traktörün römorkuna çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
G.Ş. (50) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Mahmut köyü yakınlarında traktörün römorkuna çarptı.
Kazada yaralanan G.Ş. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: AA