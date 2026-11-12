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Afyonkarahisar Sandıklı'da alev alan akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı

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Afyonkarahisar Sandıklı'da alev alan akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde refüje devrilen akaryakıt tankeri alev aldı, sürücü yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken tankerdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

? Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde refüje devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı.

A.T. (38) idaresindeki plakası öğrenilemeyen tanker, ?Afyonkarahisar - Antalya kara yolunun Ballık Kavşağı'nda devrildi.

Kazada devrilen tanker alev aldı, sürücü yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA
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