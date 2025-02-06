Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Yıldız, EMŞAV üyeleriyle buluştu

Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Yıldız, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Afyonkarahisar İl Başkanlığının üyeleriyle biraraya geldi.

Yıldız, kurumda kahvaltı programında bir araya geldiği EMŞAV İl Başkanı Mehmet Özdemir ile vakıf üyeleriyle sohbet ederek her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

İl Başkanı Özdemir de kendileriyle yakından ilgilenen Yıldız'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.