Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi

Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi
İstanbul Mısır Çarşısı'nda bir restoranda yangın çıktı! Ekipler olay yerine sevk edildi

Mısır Çarşısı'nda korkutan yangın
MSB'den teğmenler açıklaması: TSK'nın itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar

TSK teğmenlerin neden ihraç edildiğini açıkladı
Mesut Hançer'in sözleri yürekleri dağladı: Geldi gelecek diye gözümüzün önünden gitmiyor

Sözleri yürekleri dağladı: Geldi gelecek diye hala onu bekliyoruz

Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Yıldız, EMŞAV üyeleriyle buluştu

Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Yıldız, EMŞAV üyeleriyle buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Yıldız, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Afyonkarahisar İl Başkanlığının üyeleriyle biraraya geldi.

Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Yıldız, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Afyonkarahisar İl Başkanlığının üyeleriyle biraraya geldi.

Yıldız, kurumda kahvaltı programında bir araya geldiği EMŞAV İl Başkanı Mehmet Özdemir ile vakıf üyeleriyle sohbet ederek her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

İl Başkanı Özdemir de kendileriyle yakından ilgilenen Yıldız'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
img

2 saatte 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemisi gönderildi
img

Yere çakılan helikopter dünyaca ünlü iş insanına mezar oldu
img

TSK teğmenlerin neden ihraç edildiğini açıkladı
İtalya'da helikopter kazası! Milyarder iş insanı hayatını kaybetti

Yere çakılan helikopter dünyaca ünlü iş insanına mezar oldu
Yeni transferden kötü haber! Fenerbahçe'de sakatların durumu belli oldu

Fenerbahçe'ye 3 isimden kötü haber
Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
36 yıllık evlilikleri biten Tibuk çiftinin tazminat anlaşmazlığı

Ünlü çiftin evliliği sona erdi! 50 milyon liralık tazminat az bulundu
Adıyaman sloganlarla inledi: Affetmek yok, helalleşmek yok

Özel ve Yerlikaya'nın yürüyüşe katıldığı şehir sloganlarla inledi
Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu

Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.