Afyonkarahisar İscehisar'da Refüje Devrilen Otomobilde 3 Kişi Yaralandı
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, refüje devrilen otomobilde bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar, İscehisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde refüje devrilen otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
T.B. (32) idaresindeki 16 P 4724 plakalı otomobil, ilçe girişinde refüje devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan F.B. (64), H.N.B. (12) ile R.B. (9) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, İscehisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.