Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Belediye tarafından Tekke Mahallesi'ndeki Mansuroğlu Seyid İsa Dede Türbesi yanındaki alanda düzenlenen proğramda 11 kazan aşure pişirildi.

Çay Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu, burada yaptığı açıklamada, "Geleneksel olarak düzenlediğimiz aşure gecesinde, halkımızla iç içe olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Vatandaşlarımızın aşure etkinliğine göstermiş olduğu ilgiye dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Daha sonra hazırlanan aşure gelen vatandaşlara ikram edildi.

Etkinliğe, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.