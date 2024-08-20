Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Aktaş Mahallesi Bilaloğlu Sokak'taki M.T'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine eve itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, ev hasar gördü.

Olay yerine gelen Kaymakam Fatih Topuz ve Çay Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu, yangınla ilgili ekiplerden bilgi aldı.