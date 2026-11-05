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Afyonkarahisar İhsaniye'de 3 köyde 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belirlendi

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Afyonkarahisar İhsaniye'de 3 köyde 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belirlendi
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Afyonkarahisar İhsaniye'de 3 köyde 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren şüphelinin kimliği belirlendi, yakalanması için çalışmalar sürüyor. Ölenlerin 6'sı olay yerinde, 2'si hastanede hayatını kaybetti; saldırganın elinde tüfekle araçtan çıktığı anlar kamerada.

ELİNDE TÜFEKLE KAMERAYA YANSIDI

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 3 ayrı köyde 8 kişiyi pompalı tüfekle vurup öldüren şüphelinin kimliğinin belirlendiği, yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Saldırganın aracından elinden pompalı tüfekle çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşamını yitirenlerin 6'sının olay yerinde, 2'sinin ise sevk edildikleri hastanelerde hayatını kaybettiği belirtildi.

Diğer yandan Ayazini Köyü Muhtarı Bekir Yılmaz, "Bir saldırgan önüne geleni vurarak gidiyor" dedi. Yılmaz, son olarak öğretmenlerin bulunduğu bir araçla karşılaştığı yönünde bilgiler aldıklarını, ancak olayın ayrıntılarının henüz netleşmediğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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