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Afyonkarahisar Emirdağ'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi öldü 4 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar Emirdağ'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi öldü 4 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar Emirdağ'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; ölenler morga götürüldü ve soruşturma başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Emirdağ-Yunak kara yolu Hisar köyü yakınlarında meydana geldi. 42 DVU 92 plakalı otomobille, 34 CBB 110 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede 42 DVU 92 plakalı otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer otomobildeki 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca, kaza yerinde inceleme yaptı. Ekiplerin incelemelerinin ardından ölenlerin cenazeleri, morga götürüldü.

Kazayla ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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