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Afyonkarahisar Emirdağ'da iki araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar Emirdağ'da iki araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi; yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

M.E.T. (32) idaresindeki 45 ASP 365 plakalı hafif ticari araç, Tez köyü kavşağında F.A'nın (40) kullandığı 03 ACC 012 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan S.Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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