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Afyonkarahisar-Denizli kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Afyonkarahisar-Denizli kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Güncel Haberler

Heyelan nedeniyle tek şeridi kapanan Afyonkarahisar-Denizli kara yolunun tamamen ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Heyelanın ardından toprak altında kalan 2 otomobil, iş makineleri yardımıyla kara yolundan kaldırıldı. Kara yolunun tek şeridinin 3 farklı noktasındaki toprağı temizleme çalışmaları devam ediyor. Trafik akışı tek şeritten sağlanıyor. Dazkırı ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle Afyonkarahisar-Denizli kara yolunun tek şeridi Devrent mevkisinde oluşan heyelan nedeniyle kapanmış, toprak altında kalan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmıştı.

Heyelan nedeniyle tek şeridi kapanan Afyonkarahisar-Denizli kara yolunun tamamen ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Heyelanın ardından toprak altında kalan 2 otomobil, iş makineleri yardımıyla kara yolundan kaldırıldı.

Kara yolunun tek şeridinin 3 farklı noktasındaki toprağı temizleme çalışmaları devam ediyor.

Trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

Dazkırı ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle Afyonkarahisar-Denizli kara yolunun tek şeridi Devrent mevkisinde oluşan heyelan nedeniyle kapanmış, toprak altında kalan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Kemal Ata - Güncel

Karahisar Güncel Haberler

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