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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AA - Kadir Kiper - Güncel
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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ilçelerde bayramlaşma programlarına katıldı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ilçelerde bayramlaşma programlarına katıldı.

Vali Yiğitbaşı, Çay ilçesindeki belediye önündeki parkta düzenlenen programda, vatandaşların Kurban Bayramını tebrik etti.

Programda, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı da konuşma yaparak vatandaşların bayramlarını kutladı.

Bayramlaşmaya, il protokolünün yanı sıra, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Afyonkarahisar'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtıldı

Afyonkarahisar'da Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği üyeleri ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı.

Derneğin Afyonkarahisar Temsilcisi Himmet Uysal, Şuhut ilçesinde vekaletle 60 büyükbaş hayvanın kesiminin yapıldığını belirterek kent merkezi, Çay ve Bolvadin ilçelerindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını söyledi.

AA / Kadir Kiper - Güncel

Kübra Güran Yiğitbaşı Karahisar Kurban Çay Güncel Haberler

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