Afyonkarahisar'daki Yangın Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

SOĞUTMA İŞLEMLERİ 300 PERSONELLE SÜRÜYOR

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada Eskişehir'de çıkıp Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine sıçrayan yangının soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğü'nden edinilen son bilgilere göre Afyonkarahisar sınırlarına geçen yangının soğutma işlemlerine karadan 45 arazöz, 12 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 treyler, 2 ambulans ve toplam 300 personelle devam etmektedir" denildi.