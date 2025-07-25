Afyonkarahisar'daki Yangın Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor
Afyonkarahisar Valiliği, Eskişehir'den İhsaniye'ye sıçrayan yangının soğutma işlemlerinin 300 personel ile sürdüğünü açıkladı. Çalışmalara 45 arazöz ve çeşitli araçlar katılım sağlıyor.
SOĞUTMA İŞLEMLERİ 300 PERSONELLE SÜRÜYOR
Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada Eskişehir'de çıkıp Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine sıçrayan yangının soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğü'nden edinilen son bilgilere göre Afyonkarahisar sınırlarına geçen yangının soğutma işlemlerine karadan 45 arazöz, 12 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 treyler, 2 ambulans ve toplam 300 personelle devam etmektedir" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel