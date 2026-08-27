Afyonkarahisar'da 100 Motosikletli Kocatepe'ye 'Zafer Sürüşü' Yaptı

Afyonkarahisar'da 100'ün üzerinde motosiklet tutkunu, Kocatepe'ye "Zafer Sürüşü" gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe katılan 100'ün üzerinde motosiklet tutkunu, Anıtpark önünde bir araya geldi.

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ve Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız'ın "Zafer Sürüşü"ne verdiği startın ardından motosikletliler, yola çıktı.

Kocatepe'ye ulaşan motosikletliler, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı okudu.

Akülke, gazetecilere, Büyük Taarruz'un 104. yılında motosiklet tutkunlarıyla Kocatepe'de bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Zafer Sürüşü"ne 100'ün üzerinde motosiklet tutkununun katıldığını dile getiren Akülke, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar ve çevre illerden gelen motosikletlilerimizle bu yıl da Kocatepe'de anma programımızda birlikteyiz. Ne yapsak bu topraklar için azdır. TMF olarak elimizden geldiği kadar sosyal sorumluluk projeleri içerisinde olmaya çalışıyoruz. Kocatepe, çok değerli ve anlamlı bir mekan. Ülkemizin varlığına Malazgirt'ten sonra ikinci imza yeri. Büyük Taarruz'un başladığı yer. Buraya hep birlikte sahip çıkalım."

Akülke, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: AA