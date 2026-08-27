Haberler

Afyonkarahisar'da 100 Motosikletli Kocatepe'ye 'Zafer Sürüşü' Yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da 100'ün üzerinde motosiklet tutkunu, Kocatepe'ye "Zafer Sürüşü" gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar'da 100'ün üzerinde motosiklet tutkunu, Kocatepe'ye "Zafer Sürüşü" gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe katılan 100'ün üzerinde motosiklet tutkunu, Anıtpark önünde bir araya geldi.

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ve Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız'ın "Zafer Sürüşü"ne verdiği startın ardından motosikletliler, yola çıktı.

Kocatepe'ye ulaşan motosikletliler, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı okudu.

Akülke, gazetecilere, Büyük Taarruz'un 104. yılında motosiklet tutkunlarıyla Kocatepe'de bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Zafer Sürüşü"ne 100'ün üzerinde motosiklet tutkununun katıldığını dile getiren Akülke, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar ve çevre illerden gelen motosikletlilerimizle bu yıl da Kocatepe'de anma programımızda birlikteyiz. Ne yapsak bu topraklar için azdır. TMF olarak elimizden geldiği kadar sosyal sorumluluk projeleri içerisinde olmaya çalışıyoruz. Kocatepe, çok değerli ve anlamlı bir mekan. Ülkemizin varlığına Malazgirt'ten sonra ikinci imza yeri. Büyük Taarruz'un başladığı yer. Buraya hep birlikte sahip çıkalım."

Akülke, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: AA
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ailenin 'faili meçhul' başvurusu reddedildi

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ailenin başvurusuna ret
İsrail iki ülkeye birden saldırdı! Lübnan’ı bombaladı, Suriye’ye karadan girdi

Gece yarısı iki ülkeye operasyon! Asker karadan girdi, evler basıldı
11 yıllık sabır meyvesini verdi! Kilosunu 35 bin liradan satıyorlar

11 yıllık sabır meyvesini verdi! Kilosunu 35 bin liradan satıyorlar
Netanyahu'ya kırmızı bülten kıskacı! Ne anlama geliyor, politik etkileri neler? Uzman isim tek tek anlattı

Netanyahu'ya "kırmızı bülten" kıskacı! 196 ülkede köşeye sıkışacak
Eskişehir'de 81 yaşındaki adamı kandırıp eve girdiler! Şüpheliyi torunu kaçırttı

Altınları almak üzereydi! Küçük çocuğun tek hareketi planı bozdu
Spor salonunda kanlı infaz! Tetiğe peş peşe 16 kez bastı

Spor salonunda kanlı infaz! Tetiğe peş peşe 16 kez bastı
MSB'den SDG/YPG'nin kendini feshetmesine ilk yorum

MSB'den SDG/YPG'nin kendini feshetmesine ilk yorum
Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim

Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim