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Afyonkarahisar'da Yolda Çökme Olayı

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Afyonkarahisar'daki Selçuklu Mahallesi Fatma Zehra Caddesi'nde meydana gelen yol çökmesi nedeniyle trafik geçici olarak durduruldu. Polis ve belediye ekipleri olay yerine sevk edilerek çalışma başlattı.

Afyonkarahisar'da bir mahalledeki yolda çökme meydana geldi.

Selçuklu Mahallesi Fatma Zehra Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yolda çökme oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Belediye ekipleri, işaretleme yaptığı yolda çalışma başlattı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yoldaki çökme nedeniyle trafiğin geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.

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Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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