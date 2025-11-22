Afyonkarahisar'da Yeni Cemevi Açıldı
Çay ilçesinde yapımı tamamlanan yeni cemevinin açılışı, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve il protokolü tarafından gerçekleştirildi. Vali Yiğitbaşı, cemevlerinin kardeşlik ve birlik duygusunun önemli sembolleri olduğunu vurguladı.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yapımı tamamlanan cemevinin açılışı gerçekleştirildi.
Yeşilyurt köyünde yapılan cemevinin açılışını Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, il ve ilçe protokolü yaptı.
Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'ın asırlardır farklı inançların barış içinde yaşadığı bir hoşgörü şehri olduğunu vurguladı.
Cemevlerinin, kardeşliğin ve birlik duygusunun güçlü sembollerinden biri olduğunu belirten Yiğitbaşı, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun."dedi.
Kaynak: AA / Kadir Kiper - Güncel