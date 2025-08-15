Afyonkarahisar'da Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Afyonkarahisar'da Yangınla Mücadele Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çıkan örtü yangınına, arazide engebeli koşullara rağmen ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangının nedeni henüz belirlenmedi, bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve helikopter sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çıkan örtü yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kemerkaya köyü Yapraklı mevkisindeki engebeli arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, 15 itfaiye, orman işletme müdürlüğüne ait 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, dozer, treyler ve helikopter sevk edildi.

Bodur ağaçlık alanların bulunduğu arazide ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump ile Putin bugün bir araya geliyor! Kritik görüşme öncesi Lavrov'dan tişörtlü mesaj

Dünyanın güzünün çevrildiği görüşme öncesi olay mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.