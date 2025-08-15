Afyonkarahisar'da Yangınla Mücadele Devam Ediyor
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çıkan örtü yangınına, arazide engebeli koşullara rağmen ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangının nedeni henüz belirlenmedi, bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve helikopter sevk edildi.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çıkan örtü yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kemerkaya köyü Yapraklı mevkisindeki engebeli arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, 15 itfaiye, orman işletme müdürlüğüne ait 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, dozer, treyler ve helikopter sevk edildi.
Bodur ağaçlık alanların bulunduğu arazide ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel