Afyonkarahisar'da vişne yüklü kamyonet kaza yaptı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde vişne yüklü kamyonet refüje devrildi ve kazada 3 ton vişne yola döküldü. Ayrıca, Afyonkarahisar İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen 'Aşure Günü' programı gerçekleştirildi.