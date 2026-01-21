Haberler

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlara karıştıkları öne sürülen 18 sanık hakim karşısında

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 18 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşma, bazı sanıkların tutukluluğun devamına karar verirken, sanıklar beraat talep etti.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 5'i tutuklu 18 sanığın yargılanmasına başlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 5'i tutuklu 18 sanık, avukatlar, tanıklar ve sanık yakınları katıldı.

Tutuklu sanık Ö.K, psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle uyuşturucu haplar kullandığını öne sürerek, yazdırdığı hapların ara sıra satışını yaptığını bildirdi.

Diğer sanıklar da üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, mahkeme heyetinden beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Ö.K, A.D ile İ.T'nin tutukluk halinin devamına, 15 sanığın ise tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Duruşma, 6 Nisan'a ertelendi.

Kentte, 8 Temmuz 2025'te çeşitli suçlara karıştıkları öne sürülenlere yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alınmış, bunlardan soruşturma aşamasında 8'inin dosyayı ayrılmıştı.

