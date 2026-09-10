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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli K.D'nin üst aramasında peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli K.D, emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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