Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Narkotik ekipleri, sokak satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi ve uyuşturucu madde ile 61 bin lira ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, sokak satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, uyuşturucu madde emdirilmiş 18 peçete, 56 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 61 bin 20 lira ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 6'sına adli işlem uygulandı.

Gözaltına alınan Ş.S, Ö.T, F.A, B.Ç, M.S.Ç. ile A.C.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
Hande Erçel serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Hande Erçel'le ilgili jet hızında karar
Haberler.com
500

Kimya deneyi faciaya döndü! Öğrencilerin el ve yüzleri yandı

Kimya deneyi faciaya döndü! Yaralılar var
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın imam babasından ilk sözler

İntihar eden fenomenin imam babasından ilk sözler
Ünlü ismin son hali yürek burktu: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor

Son hali içler acısı: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan sürpriz market denetimi

Tek kişilik gövde gösterisi! Cumhurbaşkanı markette fiyatları inceledi
Kimya deneyi faciaya döndü! Öğrencilerin el ve yüzleri yandı

Kimya deneyi faciaya döndü! Yaralılar var
Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Yorumu size bırakıyoruz!
EGM Trafik Başkanı Mutlu: APP plaka denetimlerimiz 1 Nisan'da başlayacak

Yeni dönem 1 Nisan'da başlıyor! Uymayanlara ağır cezalar var