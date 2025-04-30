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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı
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Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, durdurulan bir araçta ele geçirilen 23 uyuşturucu madde ile 3 şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

23 uyuşturucu madde ele geçirilen araçtaki M.Ç, B.T. ve F.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
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