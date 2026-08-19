Dinar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde durdurulan bir araçta 40 gram uyuşturucu, sentetik ecza ve 6 bin 400 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Ş.T., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla tutuklandı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Polis ekipleri tarafından ilçede uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada 40 gram uyuşturucu ve 7 sentetik ecza maddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 400 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ş.T. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA