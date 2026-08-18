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Dinar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Dinar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda K.Ş. ve Ş.Ç.K. gözaltına alındı.

Yapılan aramada, peçetelere emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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