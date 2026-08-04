Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Afyonkarahisar'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir şüphelinin üzerinde ve eşyasında 5 kilogram sentetik ecza hammaddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli bir kişinin üzerinde ve eşyasında arama yaptı.
Aramada, 5 kilogram sentetik ecza hammaddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli S.Ç, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA