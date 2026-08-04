Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli bir kişinin üzerinde ve eşyasında arama yaptı.

Aramada, 5 kilogram sentetik ecza hammaddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli S.Ç, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA