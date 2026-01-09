Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 bin 692 sentetik uyuşturucu hap ve ruhsatsız silah ele geçirilirken, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlattığı çalışma kapsamında, kent merkezindeki bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 3 bin 692 sentetik uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, şarjör, cep telefonu ve 6 mermi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan H.Ş.Y, emniyetteki işleminin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel