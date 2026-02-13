Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Sinanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, otobüste bulunan iki şüpheliden biri 557 sentetik ecza hapla yakalandı ve tutuklandı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Düzağaç beldesindeki uygulama noktasında bir otobüsü durdurdu.
Ekipler, otobüsteki E.A. ile E.D'nin üst aramasında 557 sentetik ecza hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerden E.A'ya adli işlem uygulanıp bırakıldı, E.D. ise adliye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
