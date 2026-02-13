Haberler

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, otobüste bulunan iki şüpheliden biri 557 sentetik ecza hapla yakalandı ve tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Düzağaç beldesindeki uygulama noktasında bir otobüsü durdurdu.

Ekipler, otobüsteki E.A. ile E.D'nin üst aramasında 557 sentetik ecza hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden E.A'ya adli işlem uygulanıp bırakıldı, E.D. ise adliye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'e takındığı tavır tanıtıma damga vurdu

Fahriye'nin Burak'a takındığı tavır tanıtıma damga vurdu
Profesöre bak sen! Kamerayı görünce tek bir söz söyleyip saldırdı

Profesöre bak sen! Kamerayı görünce tek bir söz söyleyip saldırdı
Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı

Milyonlarca seveni olan ünlü, yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı
Zeynep Alkan'dan OnlyFans soruşturmasıyla ilgili açıklama

Zeynep Alkan'dan OnlyFans soruşturmasıyla ilgili açıklama
Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'e takındığı tavır tanıtıma damga vurdu

Fahriye'nin Burak'a takındığı tavır tanıtıma damga vurdu
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz

"Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz"