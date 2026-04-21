Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan 2 otomobilde yapılan aramada 7,5 kilogram uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birlikte hareket ettiği tespit edilen 2 otomobili uygulama noktasında durdurdu. Yapılan aramada 7,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili K.K., F.K. ve U.B. gözaltına alındı. 3 şüpheli 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçu kapsamında çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
