Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin bağlantılarını tespit ederek çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan ve 10 gün izne ayrılan kişinin irtibatlı olduğu 3 şüpheliyle çeşitli yollardan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri il merkezinde ve köylerinde satışa sunacakları bilgisini aldı.

Ekipler tarafından 29 Ağustos'ta şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, 2 bin 350 içimlik sentetik uyuşturucu, 2,34 gram satışa hazırlanmış metamfetamin, 596 sentetik uyuşturucu ecza hap, 1 makas, 1 hassas terazi, 6 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
