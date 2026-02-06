Haberler

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 2'si aranan hükümlü olmak üzere toplamda 3 kişi tutuklandı. Uygulama noktasında yapılan aramada 238 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

AFYONKARAHİSAR'da polisin uyuşturucu operasyonlarında 2'si aranan hükümlü olmak üzere 3 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 5'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.C. ile G.A.'yı yakaladı. 2 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Bolvadin'de uygulama noktasında durdurulan araç içerisinde yapılan aramada ise 238 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili E.E.'ye 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçu kapsamında adli işlem yapıldı.

Öte yandan sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda da 15 sentetik ecza maddesi, 7,85 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili M.D. ve E.U. hakkında 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan adli işlem yapılırken, T.A. ise 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber- Kamera: Muzaffer NAL/AFYONKARAHİSAR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
