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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. İhsaniye ilçesinde yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İhsaniye ilçesi Gazlıgöl ile Yaylabağı beldelerinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalanan şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutukladı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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