Afyonkarahisar'da Uluslararası Gastronomi Çalıştayı ve Aşçılık Kampı başladı

Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Afyonkarahisar'ın güçlü mutfak kültürünü vurgulayarak, uluslararası gastronomi çalıştayının genç şef adaylarına bilgi aktaracağını açıkladı.

Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, termal otelde düzenlenen programın açılışında, Afyonkarahisar'ın güçlü mutfak kültürü ve lezzetleri olduğunu belirtti.

Programa çok kıymetli şeflerin katıldığını anlatan Sezgin, "Burada usta ve genç gastronomi öğrencileri, etkileşim içerisinde olacaklar. Ustalar gençlere bilgi aktaracak. Yeni şeflerin yetişmesine katkı sağlayacak. Çalıştayın asıl amacı da bu." dedi.

Sezgin, Türkiye'de gastronomide artık farkındalık olduğunu belirterek aşçı ve şef olmak isteyen öğrencilerin üniversitelerdeki ilgili bölümleri tercih ettiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar, tadım stantları ve sergiyi gezdi.

Çalıştay ve kamp, 10 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
