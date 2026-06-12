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Afyonkarahisar'da yolcu treni hemzemin geçitte kamyonete çarptı

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Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde yolcu treni, hemzemin geçitte raylarda kalan kamyonete çarptı. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde yolcu treni hemzemin geçitte kamyonete çarptı.

A.S.K, idaresindeki 03 AGE 004 plakalı kamyonet, Termalkent Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte raylar üzerinde kaldı.

Bir süre sonra kamyonete Konya - İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı.

Kamyonetin sürüklendiği kazada yaralanan olmazken, hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
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